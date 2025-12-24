Santa Sofia, infortunio sul lavoro: grave 63enne

Un operaio 63enne è rimasto gravemente ferito nella notte tra martedì e mercoledì in un infortunio che si è verificato alla Pollo del Campo di Santa Sofia. L’uomo, macedone, era impegnato nel turno di notte: intorno alle 2, per cause ancora in via di accertamento da parte di Medicina del lavoro e Carabinieri di Santa Sofia, è avvenuto l’incidente: l’uomo mentre era impegnato nella pulizia di una vasca di lavorazione è rimasto con un arto incastrato in un macchinario e nella caduta ha sbattuto violentemente la testa. Immediatamente soccorso è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Nonostante la frattura dell’arto e un trauma cranico, malgrado la gravita delle ferite non sarebbe in pericolo di vita.