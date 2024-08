Santa Sofia. Incendio a Corniolo, in fiamme mille metri quadri di bosco

Bosco di Corniolo in fiamme. Ieri, dopo le 13, i vigili del fuoco del presidio rurale di Santa Sofia, supportati dalla squadra Boschiva di Forlì, sono intervenuti con 4 mezzi per domare un incendio sui pendii della strada Provinciale 4 del Bidente a Corniolo. Il rapido intervento unitamente alla prossimità del presidio dei vigili del fuoco, hanno evitato che il rogo potesse estendersi ulteriormente mandando in fumo ulteriore vegetazione e minacciando le abitazioni limitrofe. Le fiamme hanno coinvolta meno di 1000 metri quadri. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.