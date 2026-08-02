Santa Sofia, in difficoltà in Campigna: intervengono i Vigili del fuoco

Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo il sentiero Cullacce in Campigna, nel comune di Santa Sofia, per prestare soccorso a una persona in difficoltà. Una donna ha contattato i soccorsi riferendo che il proprio fratello, affetto da difficoltà motorie, era giunto nella zona delle Cullacce e non era più in grado di fare rientro autonomamente. La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco ha individuato le coordinate geografiche della posizione tramite il segnale del telefono cellulare. Sul posto è stata inviata la squadra del Presidio Rurale dei Vigili del Fuoco di Santa Sofia. I soccorritori hanno raggiunto la persona in difficoltà e la hanno riaccompagnata in zona sicura. Alle operazioni hanno partecipato anche i volontari del Soccorso Alpino.