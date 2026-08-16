Santa sofia, il Milleluci Park torna a splendere

Un’opera strategica per la valorizzazione del territorio, l’attrattività e la vivibilità dei cittadini. E’ stata ufficialmente inaugurata la nuova area del Milleluci Park in via Martiri della Libertà. L’intervento di riqualificazione, del valore complessivo di 244.116,63 euro, è stato interamente finanziato dall’Unione Europea-Next Generation Eu nell’ambito del Pnrr per la rigenerazione dei borghi.

L’opera, pensata per valorizzare l’area urbana funzionale alla celebre Sala Milleluci, è stata progettata dall’ingegnere Ivan Rinaldini (direttore dei lavori) con la collaborazione dell’architetta Elvira Laura Bandini, mentre l’esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Edilpietra. Dal punto di vista tecnico e infrastrutturale, il cantiere ha visto la posa di una nuova pavimentazione sostenibile in calcestruzzo drenante e la creazione di un suggestivo percorso pedonale con “passi giapponesi” lungo il tratto pianeggiante che fiancheggia la scarpata fluviale. L’area è stata inoltre dotata di un moderno impianto di illuminazione pubblica a Led su pali per garantire la massima fruibilità anche nelle ore serali. L’intervento ha completato il restyling migliorando la viabilità dell’incrocio adiacente, con l’asfaltatura e la sistemazione delle isole spartitraffico, oltre al rifacimento delle finiture all’ingresso della Sala Milleluci.

«L’area tra il Rio Sasso e la Milleluci è uno degli scorci più belli e caratteristici di Santa Sofia – ha affermato la sindaca Ilaria Marianini – e grazie al Pnrr torna a nuova vita, diventando un comodo punto di sosta a pochi passi dal Parco Fluviale e dai negozi». Sulla valenza architettonica e urbanistica dell’opera è intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini: «Abbiamo agito con discrezione e rispetto per l’ambiente naturale e i vincoli tutela presenti sul fiume, restituendo alla comunità uno spazio funzionale. Questo intervento collega al meglio il quartiere Shangai con la zona della Milleluci, lasciando aperta la possibilità di proseguire in futuro il percorso verso Rio Sasso».