Santa Sofia, il fiume Bidente in pochi secondi si trasforma così, il video è impressionante

SANTA SOFIA. La tanta pioggia annunciata ieri dall’allerta meteo della Regione si è scaricata con forza sull’entroterra forlivese e cesenate. A Santa Sofia, come spiega il profilo Facebook di Meteo Forlì-Cesena il fiume Bidente si è ingrossato di molto in soli 15 minuti, come dimostrano le due foto scattate fra le 12.27 e le 12.42 e il video pubblicato dal sito realizzato dalla torre civica che mostra l’evoluzione in poche decine di secondi.

Il video del sindaco

Alle 17 il sindaco Daniele Valbonesi ha aggiornato i cittadini pubblicando il video del Bidente.