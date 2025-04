Santa Sofia, frana di Campigna: dal 5 maggio via ai lavori sulla strada provinciale del Bidente

A partire dal 5 maggio fino ai primi di giugno il tratto di strada provinciale denominato SP 4 del Bidente al km 26+500 fra la località Campigna (che quindi è sempre raggiungibile per chi proviene da Santa Sofia) e il Passo della Calla (raggiungibile per chi proviene dal versante toscano), rimarrà chiuso per tutti i mezzi ed utenti nessuno escluso per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento della strada che è stata oggetto di un importante dissesto franoso. L’impresa esecutrice è la ditta Ambrogetti SRL di Verghereto e l’importo del progetto è di 200 mila euro.

“Sono stati intrapresi incontri costruttivi insieme alla Provincia con la Consulta di Corniolo-Campigna e con le attività produttive di Campigna – commenta Ilaria Marianini sindaca di Santa Sofia - questi incontri hanno avuto l’obiettivo di definire i tempi e le modalità dell’intervento, cercando di minimizzare l’impatto sul territorio e sulle attività economiche locali. La collaborazione tra le istituzioni e la comunità è fondamentale per garantire la miglior gestione possibile di questa situazione, con l’impegno a risolvere ogni eventuale criticità nel più breve tempo possibile.”

“La Provincia esprime soddisfazione - commenta Roberto Cavallucci Vice Presidente della Provincia - per questo importante lavoro che consentirà di ripristinare in sicurezza il transito per cittadini, imprese e turisti in vista della stagione estiva”. La Provincia invita gli utenti alla programmazione di percorsi alternativi.