Santa Sofia. Famiglia si perde nel Parco nazionale durante un’escursione. Recuperati da vigili del fuoco e Carabinieri forestali

Alle 15 di oggi, una squadra del presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Santa Sofia è intervenuta all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per prestare soccorso a cinque persone – tre adulti e due bambini – che avevano perso l’orientamento durante un’escursione. Il gruppo, in buone condizioni di salute, si era rifugiato presso il bivacco del Borbotto, dove è stato localizzato e raggiunto dalle squadre di terra. Dopo le prime verifiche sanitarie, le persone sono state riaccompagnate in sicurezza. Presenti sul posto anche i Carabinieri Forestali.