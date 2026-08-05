Santa Sofia, escursionista cade in un canalone e viene recuperato dall’elicottero

Momenti di apprensione nei boschi del Forlivese. Alle 11:16 è scattato un allarme alla Centrale Operativa Nazionale dei Vigili del Fuoco di Roma, lanciato tramite un dispositivo Gps satellitare da un escursionista in difficoltà.

La richiesta d’aiuto ha localizzato il punto critico in località Burraia, per la precisione nel fosso del Poggio Rabio, all’interno della frazione di Campigna nel comune di Santa Sofia. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha inviato sul posto la squadra del presidio rurale di Santa Sofia insieme agli specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), addestrati per operare in ambienti impervi e ad alto rischio.

In volo si sono alzati sia l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco di Arezzo, sia l’elisoccorso del 118, affiancati a terra dalle squadre dei Carabinieri Forestali e dai volontari del Soccorso Alpino.

La persona, precipitata sul fondo di un ripidissimo canalone, è stata individuata con precisione grazie alle coordinate Gps. Una volta raggiunta e stabilizzata, è stata recuperata tramite l’uso del verricello dell’elicottero sanitario e trasportata direttamenti in ospedale per le cure del caso.