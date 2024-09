Santa Sofia, è morta Annamaria Severi, sorella di Franco, decapitato a Civitella: il fratello Daniele condannato all’ergastolo

Un altro lutto per la famiglia Severi. Dopo il tragico assassinio di Franco nel 2022, trovato decapitato nel suo podere, delitto per il quale si trova in carcere il fratello Daniele, condannato in primo grado all’ergastolo, giovedì è deceduta Annamaria, 59 anni, stroncata da un male incurabile. Il funerale si svolgerà domani con partenza alle 10 dalla camera mortuaria dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” per il santuario della Suasia a Civitella di Romagna per poi proseguire verso il crematorio di Cesena. Era conosciutissima anche a Santa Sofia dove per trent’anni ha gestito una rosticceria, poi diventata pizzeria e piadineria in via Dante Alighieri.