Santa Sofia, donna cade in un sentiero soccorsa e messa in salvo grazie alle coordinate Gps VIDEO

SANTA SOFIA. Una donna caduta mentre camminava in un sentiero nella zona di Val di Covile, in comune di Santa Sofia, si è infortunata ed è stato necessario l’intervento dell’elicottero. La chiamata con la richiesta di soccorso è giunta a mezzogiorno alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Forlì. Sono state inviate sul posto una squadra del Distaccamento di Civitella di Romagna e il Nucleo SAF Speleo Alpino Fluviale di Forlì. Grazie alle coordinate GPS, le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’infortunata in una zona impervia e hanno creato un idoneo spazio per poter permettere il recupero tramite l’elicottero del 118.