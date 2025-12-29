Santa Sofia, contributi per le nuove imprese

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Santa Sofia ha pubblicato un bando per la concessione di benefici economici a fondo perduto, nella forma di contributi, per l’apertura di nuove attività. Sono ammesse a partecipare sia le nuove imprese, siano esse in forma individuale o societaria, sia le imprese già esistenti che intendono aprire una nuova unità locale, qualificate come micro imprese. L’importo massimo assegnabile a ciascun aggiudicatario beneficiario è pari a 500 euro per le nuove attività che apriranno nel capoluogo; 700 euro per le nuove attività che apriranno nelle frazioni; ulteriori 150 euro se si tratta di imprese giovanili e/o femminili. Qualora i fondi messi a disposizione non riescano a coprire tutte le domande pervenute, si terrà valido l’elenco fino ad esaurimento dello stesso, con eventuali fondi messi a disposizione successivamente da parte della Pubblica Amministrazione. La domanda potrà essere inviata a partire dal 7 gennaio fino alle 12 del 31 gennaio, esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.santa-sofia.fc.it