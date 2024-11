Santa Sofia con la percentuale più alta di votanti alle 19: la spinta dell’ex sindaco valbonesi

E' Santa Sofia il Comune dell'intera provincia dove alle 19 si era registrata la percentuale maggiore di votanti. Il 39,62 per cento degli aventi diritto, evidentemente spinti anche dalla presenza come candidato al consiglio regionale per la lista del Pd di Daniele Valbonesi, ex sindaco del paese bidentino. Altro comune con una percentuale superiore a quella regionale è stato Rocca San Casciano, con il 34,54 per cento dei voti, in questo caso spinto dalla ex sindaca Rosaria Tassinari, oggi deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, ancora molto attiva sul territorio. A Forlì i votanti sono stati il 32,06 per cento: tra queste la signora Bruna Agnoletti, 99anni, madre dell'ex presidente del consiglio comunale Paolo Ragazzini che, come previsto dalla legge in caso di impossibilità di votare, ha deposto le preferenze della madre nell'urna. Il Comune del Forlivese dove si è sentita meno la chiamata ai seggi è stato Dovadola dove alle 19 i votanti erano solo il 20,86 per cento. A Modigliana, altro comune molto colpito da alluvione e terremoto, il dato delle 19 è stato del 26,97 per cento, superiore a Tredozio, comune limitrofo che ha dovuto fare i conti anch'esso con il sisma, fermo al 23,08 per cento.