Santa Sofia. Bimba di 2 anni colpita da tubercolosi, ricoverata in gravi condizioni

Una bambina di 2 anni colpita da meningite tubercolare è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La piccola, che frequenta l’asilo nido, è stata ricoverata a Bologna proprio per la serietà delle sue condizioni. Una notizia che ha scatenato forti preoccupazioni nella comunità di Santa Sofia, soprattutto tra chi ha figli piccoli, anche se tutti gli accertamenti volti a scongiurare un contagio hanno dato esito negativo. Sono stati, infatti, immediatamente applicati i protocolli di profilassi per verificare che non ci fossero bambini della stessa classe positivi al batterio responsabile della tubercolosi e le indagini hanno dato esito negativo.

Lo screening

«Purtroppo c’è stato un caso di tubercolosi in una classe dell’asilo nido – conferma la sindaca, Ilaria Marianini –. In quella classe è stato seguito il protocollo sanitario, come da indicazioni Ausl, e dunque tutti i bambini e il personale sono stati sottoposti a uno screening che dovrà essere ripetuto tra due mesi. Queste indagini hanno dato esito negativo, quindi non c’è nessun altro contagio nella classe della bimba».

Una rassicurazione fornita anche dall’Unità operativa igiene e sanità pubblica di Forlì-Cesena: «In merito al caso di meningite tubercolare – spiegano – sono state adottate tempestivamente le misure di profilassi necessarie nei confronti dei contatti stretti scolastici, bimbi e personale del nido nonché dei contatti stretti familiari del caso». Oltre alla radiografia toracica e al prelievo del sangue, sarebbe stato eseguito anche un tampone. Accertamenti che saranno ripetuti tra due 2 mesi e nel frattempo i compagni di classe della bimba dovranno essere sottoposti a profilassi antibiotica, così come prevede il protocollo sanitario. «Si è svolto tutto nella maniera più veloce possibile – assicura la prima cittadina –. Nel momento in cui è stato diagnosticato il caso, sono partite le fasi di accertamento e di verifica sul personale del nido e sugli altri bimbi».

Il precedente

Non è il primo caso di tubercolosi che si registra a Santa Sofia: circa 7/8 mesi fa, infatti, è stato registrata una positività alle scuole elementari ma non ci sono stati contagi e la cosa si è chiusa positivamente. Questi sono giorni di apprensione per la piccola ricoverata in ospedale le cui condizioni sarebbero severe. Al momento la bimba sarebbe in cura nell’ospedale di Bologna ma potrebbe essere spostata a Ravenna.