Santa Sofia. Bilancio, manovra da 556mila euro

Il Consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato, nella seduta di mercoledì, la delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e all’assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028. Una manovra finanziaria complessiva da oltre 556mila euro, ben bilanciata tra spesa corrente (circa 280mila euro) e investimenti (276mila euro), che conferma la solidità dei conti dell’ente e consente di rafforzare servizi essenziali e interventi strategici per tutto il territorio appenninico.

L’importanza

L’assestamento rappresenta uno dei principali strumenti di programmazione finanziaria dell’ente: aggiorna le previsioni di entrata e di spesa sulla base dell’andamento reale della gestione, garantendo al contempo il rispetto e il mantenimento degli equilibri di bilancio. Sul fronte della parte corrente, le risorse approvate andranno a finanziare importanti settori della macchina comunale: sono previsti maggiori trasferimenti ai servizi sociali gestiti da Asp, il potenziamento della farmacia comunale con uno stanziamento aggiuntivo di 46mila euro per assicurare la continuità degli approvvigionamenti, nuovi fondi per eventi e manifestazioni culturali e risorse fresche destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio e alla tutela dell’ambiente.

Il futuro

Una quota significativa guarda però al futuro: oltre 55mila euro saranno destinati alla progettazione di nuove opere pubbliche nei settori del governo del territorio e dei lavori pubblici, con l’obiettivo di predisporre progetti pronti a candidarsi ai prossimi bandi regionali, nazionali ed europei. «Quella approvata è una manovra importante che adegua le previsioni all’andamento reale della gestione – ha evidenziato il vicesindaco e assessore al bilancio Matteo Zanchini –. Siamo nei colpi di coda del Pnrr e stiamo portando a conclusione gli interventi finanziati in questi anni. Allo stesso tempo si aprono nuove sfide, come la Strategia Stamo che prevede un importante intervento di riqualificazione su Corniolo. Per questo investiamo sulla progettazione: farsi trovare pronti significa intercettare i prossimi finanziamenti, senza dimenticare le famiglie e le imprese penalizzate dal caro vita».

La soddisfazione

Soddisfazione è stata espressa anche dalla sindaca Ilaria Marianini: «Questo assestamento conferma la solidità del Comune e la nostra capacità di coniugare rigore nella gestione delle risorse e visione programmatiche per il futuro. Continuiamo a garantire servizi di qualità ai cittadini senza rinunciare agli investimenti per rendere Santa Sofia ancora più attrattiva».

La delibera ha ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti, mentre al momento del voto l’opposizione consiliare ha scelto di astenersi.