Santa Sofia. Autobus pieno di studenti viaggia con un vetro in frantumi, proteste dei genitori

L’autobus che porta gli studenti da Santa Sofia a Forlì stamattina è partito con un vetro sfondato, cosa segnalati dai ragazzi e che ha fatto infuriare parecchi genitori. Come ogni giorno l’autobus era pieno di giovani diretti a scuola a Forlì che si sono subito accorti del danno e dei vetri sparsi sui sedili, hanno segnalato la cosa ma il mezzo, probabilmente danneggiato prima della partenza da qualche vandalo, è partito ugualmente in condizioni non proprio sicure per gli studenti. “Abbiamo informato Start della spiacevole situazione - afferma la sindaca Ilaria Marianini - che farà le opportune verifiche per capire cosa è successo”.