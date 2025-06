Santa Sofia, ai premi Sportilia anche il 17enne arbitro picchiato

Ci sarà anche Diego Alfonzetti giovanissimo arbitro della sezione di Acireale tra i premiati al premio Sportilia. Salito suo malgrado agli onori della cronaca per l’increscioso episodio di cui è stato vittima: mentre arbitrava una partita di under 17 è stato rincorso, gettato a terra poi colpito a calci e pugni dai giocatori (quasi suoi coetanei) e dai dirigenti della squadra. Al giovanissimo fischietto il prossimo 7 luglio a Santa Sofia verrà consegnato, in via eccezionale, il riconoscimento del Memorial Bettedi (riservato agli arbitri di calcio di serie C). Un episodio inqualificabile e inaccettabile che ha suscitato la sensibilità del conduttore della serata Marino Bartoletti, il quale ha suggerito questo riconoscimento speciale e il presidente Franco Aleotti, sempre attento alle valenze sociali e morali, ha subito condiviso. Un messaggio per tutte le componenti sportive ed istituzionali perché vengano presi seri provvedimenti e serva a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Intanto il Premio Sportilia 2025, Memorial Liverani, quale migliore arbitro della stagione, in questa 27ª edizione, è assegnato all’arbitro internazionale Maurizio Mariani di Aprilia. Stesso riconoscimento per il migliore assistente Ciro Carbone di Napoli. Mentre il giovane arbitro che si è particolarmente distinto nella stagione appena conclusa è Luca Zufferli di San Daniele del Friuli.

Gli altri premiati della serata saranno: il presidente della Lega Calcio di serie A Ezio Simonelli; Stefano Palazzi, magistrato (procuratore federale ai tempi di calciopoli e dello scandalo delle scommesse); Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, giurato di “Ballando con le stelle” e opinionista a “Pressing”; Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del motociclismo che ha dominato negli anni ‘60 e ‘70 vincendo ben 15 campionati mondiali in diverse classi; Francesco Damiani, campione d’Europa e del Mondo di pugilato nella categoria dei pesi massimi; Roberta Cappelletti, intramontabile cantante regina del liscio; Viller Valbonesi virtuoso pianista che sta tenendo concerti nei maggiori teatri di tutto il mondo; il Forlì Football Club, per la prestigiosa promozione in serie C.