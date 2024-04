Santa Sofia, 25 aprile: il programma delle celebrazioni

Tanti eventi in programma a Santa Sofia per celebrare l’anniversario della Liberazione, con una serie di iniziative commemorative e con momenti ricreativi.

Il 25 aprile ci si ritroverà alle 10.30 in piazza E. Corzani, recentemente restituita alla comunità dopo l’intervento di riqualificazione. Lì gli amministratori e i rappresentanti dell’Anpi saluteranno i presenti prima di partire per un corteo verso i principali monumenti. Accompagnati dalle marce del Corpo Bandistico “C. Roveroni”, si deporranno corone al Monumento ai Caduti di via Nefetti e al Sacrario dei Partigiani presso il cimitero, insieme ad Alpini Alto Bidente e Coop. Reduci Combattenti.

“Pranzo della Liberazione”

Al termine del momento istituzionale, ci si sposterà alla Milleluci, dove alle 13 verrà servito il “Pranzo della Liberazione” organizzato da Anpi Santa Sofia con Mani in Pasta e Pro Loco Santa Sofia e che ha registrato il tutto esaurito. Il ricavato verrà devoluto ad ANPI Santa Sofia.

La giornata proseguirà alla Milleluci, storica sala alla quale sono legati non solo i santasofiesi, ma anche i tanti avventori provenienti dalla vallata del Bidente e dalle zone limitrofe che, cinquanta o sessanta anni fa, la frequentavano in occasione delle serate danzanti, delle feste e dei concerti. “La Milleluci non è solo un luogo, ma è una storia - commenta il sindaco Daniele Valbonesi - è una storia di riscatto, di emancipazione, di impegno. Un simbolo che abbiamo fortemente voluto rimettere nella disponibilità dei cittadini. L’accostamento tra la festa di Liberazione e la presentazione dei lavori appena conclusi non è casuale; senza la spinta democratica, senza l’entusiasmo dato dall’uscita della dittatura, la Milleluci non sarebbe nata e non sarebbe diventata, soprattutto negli anni ‘60 e ‘70, un luogo di riferimento a livello provinciale. Concludere il mandato con questa riapertura è motivo di grande soddisfazione e porta a compimento un impegno preso”.

Alle ore 15 è prevista l’inaugurazione di fine lavori con gli interventi dei progettisti e della Coop. di consumo, a seguire musica dal vivo, prima con i Milleluciband (musica anni ‘60) e alle 17 con il concerto dei Soundiders, band che unisce artisti romagnoli e propone musiche che spaziano dal folk al rock, fino al cantautorale e alla world music, in un omaggio alle composizioni dei Mazapegul e di Daniele “Dido” Di Domenico.

Nel frattempo, si potrà gustare un aperitivo con i tortelli alla lastra preparati da Auser Santa Sofia e con un corner bar a cura dei volontari delle associazioni santasofiesi. “Il fulcro degli eventi del 25 aprile è a Santa Sofia – conclude Valbonesi – ma voglio ricordare che in tutti i cippi del territorio saranno deposte corone grazie al contributo di Anpi, Gruppo Escursionistico La Lama, Tour del Bosc e Alpini Alto Bidente. Mercoledì 24 aprile ci recheremo al Monte Tiravento, fino al cippo dedicato al Partigiano “Stoppa” e, nello stesso giorno, un gruppo di studenti di Santa Sofia e di Alfonsine visiterà i luoghi della Battaglia di Biserno, deponendo una corona ai caduti. È importante agire concretamente per tramandare la memoria e ringraziare chi ha dato la propria vita per la libertà.”