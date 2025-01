Santa Maria Nuova, inaugurata la ciclabile tra via Cavalli e parcheggio Falcone-Borsellino

Inaugurato a Santa Maria Nuova Spallicci il collegamento ciclo-pedonale che unisce via Cavalli e il parcheggio Falcone-Borsellino, nell’area del PAC 4.

L’inaugurazione pone fine ad una vicenda molto complessa emersa in seguito ad alcune difformità rilevate dopo le prime lavorazioni, che avevano impedito la presa in carico e il collaudo del manufatto, il quale è parte di alcuni interventi aggiuntivi annessi alla costruzione della nuova scuola media. A inizio 2024 il confronto tra amministrazione comunale, ufficio lavori pubblici e le ditte esecutrici ha portato ad un esito positivo e i lavori sono stati eseguiti a carico dei privati.

Con un pacchetto di risorse derivanti dall’ultimo bilancio comunale l’amministrazione ha installato, nel nuovo tratto ciclo-pedonale, anche un impianto di illuminazione pubblica.

«Siamo molto felici di poter finalmente aprire al transito questo percorso ciclo-pedonale - commentano la sindaca Gessica Allegni e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Scogli - si tratta di un tratto relativamente breve ma importante anche per la gestione del traffico attorno al polo scolastico e per permettere agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza».