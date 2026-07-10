Sanità romagnola: la dottoressa Annalisa Curcio porta l’eccellenza della senologia al simposio in Cina

La dottoressa Annalisa Curcio, direttrice della Chirurgia Senologica di Forlì-Cesena e Ravenna, ha partecipato come relatrice all’undicesimo Oujiang Breast Cancer Symposium, svoltosi a Lishui, in Cina. Questo appuntamento consolida il legame internazionale intrapreso dall’esperta italiana, che già in passato era stata ospite d’onore al Lishui Youth Physician Salon, la piattaforma di formazione per giovani medici promossa dal Quinto Ospedale Affiliato dell’Università Medica di Wenzhou. La presenza della direttrice si inserisce all’interno dello storico gemellaggio scientifico e culturale che unisce l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì all’Ospedale Centrale di Lishui, un accordo che da anni favorisce scambi professionali, docenze e l’accoglienza di delegazioni mediche cinesi in Romagna.

Durante il simposio, che ha visto il confronto tra professionisti di rilievo internazionale, la dottoressa Curcio ha presentato una relazione focalizzata sulle più moderne prospettive del trattamento ascellare nel tumore della mammella. Al centro del suo intervento c’è stato il concetto di de-escalation chirurgica, un approccio terapeutico d’avanguardia e meno invasivo che punta a ridurre l’estensione dell’operazione al cavo ascellare quando le condizioni della paziente lo consentono. Questa metodologia mira a salvaguardare l’efficacia oncologica della cura, riducendo drasticamente le complicanze post-operatorie e migliorando in modo significativo la qualità della vita delle donne colpite dalla patologia.

La partecipazione a questo evento ha confermato il ruolo di primo piano della chirurgia senologica italiana all’estero e l’impegno delle strutture sanitarie romagnole nella ricerca clinica e nella formazione. A conclusione del suo intervento, la dottoressa Curcio ha voluto ringraziare Michael Yian Jiang, studente all’ultimo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia al Campus di Forlì dell’Università di Bologna, per il supporto fornito alla riuscita della collaborazione internazionale, evidenziando il valore di un percorso di scambio formativo avvalorato anche dal tirocinio che lo stesso studente ha svolto proprio all’Ospedale Centrale di Lishui.