Sanità, Altini lascia Forlì dopo nemmeno un mese e va a Modena

FORLI’. Neanche il tempo di prendere servizio a Forlì nel ruolo di direttore dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, che è già tempo di partire. Tra le tante nomine c’è anche quella di Mattia Altini a direttore dell’Asl di Modena, incarico di prestigio arrivato all’indomani della nomina dello stesso Altini a direttore dell’ospedale forlivese, carica che ricopre dal 1 gennaio di quest’anno in virtù di una graduatoria che comunque resta in essere. «Sì, lascio Forlì e vado a Modena a fare il direttore generale dell’Asl - conferma Altini - è un incarico importante, ma il posto di direttore dell’ospedale di Forlì resta mio, solo che dovrò chiedere un periodo di aspettativa vista la nomina a Modena». In sostanza il posto conquistato tramite un bando non viene cancellato, ma intanto che Altini sarà a Modena verrà nominato un direttore “facente funzioni” per l’ospedale di Forlì.

Lo spostamento di Altini ha creato disappunto nelle file di Fdl: «Per il territorio di Forlì è l’ennesimo sgambetto nella gestione delle politiche sanitarie - afferma il consigliere Massimiliano Pompignoli - Altini avrebbe rappresentato un importante cambio di passo per il futuro della sanità forlivese e romagnola, in virtù delle sue grandi capacità professionali e del forte legame con la nostra città». s.ferr.