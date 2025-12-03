San Martino in Villafranca, dopo la commedia il pubblico può votare l’attore più divertente

Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, nella Sala parrocchiale “Stefano Garavini”, via Lughese 135, San Martino in Villafranca di Forlì, per la rassegna teatrale dialettale “Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet” (Quattro risate con il nostro dialetto), la Compagnia C.D.T. La Rumagnôla di Bagnacavallo metterà in scena la commedia “Una bròta malatèja”, tre atti di Andrea Allegri.

La via quotidiana di una famiglia di campagna viene scombussolata dall’arrivo di un esotico trio. Tra mucche scomparse, poeti e presenze misteriose, la storia racconta di una strana malattia e come guarirne. Al termine dello spettacolo il pubblico presente potrà votare l’attrice o l’attore che ha maggiormente fatto divertire. Invece una giuria appositamente costituita valuterà il gruppo per l’assegnazione del premio “Stefano Garavini” alla miglior compagnia teatrale.

Occorre prenotare telefonicamente al 348 7443860 (Gilberto Laghi), oppure inviando una mail: gilberto.laghi81160@gmail.com.