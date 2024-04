San Benedetto, terribile incidente in moto: grave 44enne

Terribile incidente stradale ieri intorno alle 14.30 sulla strada statale 67 Tosco Romagnola. Un motociclista di 44 anni di Forlì, è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della sua moto e aver impattato contro un guardrail. Trasportato in elicottero all’ospedale “Bufalini” di Cesena le sue condizioni sono state giudicate molto gravi.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di legge. Il 44enne forlivese era in sella a una moto Aprilia Rsv4 Factory 1.100 e si trovava in compagnia di altri due amici. Stava percorrendo la strada statale 67 quando all’altezza del chilometro 148+300 è avvenuto l’incidente.