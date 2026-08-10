San Benedetto in Alpe, una serata tra cinema e natura con “Il Sentiero delle Foreste Sacre”

Un viaggio affascinante tra natura, storia e spiritualità farà tappa a San Benedetto in Alpe mercoledì 12 agosto alle ore 21.00. Il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ospiterà la proiezione del documentario “Il Sentiero delle Foreste Sacre”, diretto dal regista Isacco Emiliani, insieme alla presentazione della nuova guida escursionistica dedicata all’omonimo cammino. L’evento, a ingresso libero, si aprirà con i saluti di Claudia Mazzoli, presidente facente funzione del Parco, e di Maurizio Monti, sindaco di Portico e San Benedetto. Il filmato condurrà il pubblico lungo un percorso suggestivo da Marradi fino al santuario della Verna, valorizzando il linguaggio cinematografico come strumento di divulgazione e sensibilizzazione ambientale. Nel corso della serata verrà illustrata anche la guida aggiornata che descrive l’itinerario di oltre novanta chilometri in otto tappe, passando per luoghi iconici come l’Acquacheta, il Monte Falterona e Camaldoli. A chiudere l’appuntamento sarà un buffet conviviale offerto dalla Proloco locale.