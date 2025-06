San Benedetto in Alpe: soccorsi due escursionisti dispersi

Nel pomeriggio del 2 giugno, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano è intervenuta nel comune di Portico e San Benedetto in Alpe per soccorso a persone. Localizzati tramite coordinate geografiche, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto, prestato assistenza e riaccompagnato in zona sicura due escursionisti che avevano perso l’orientamento in una zona impervia in località San Benedetto in Alpe. In buono stato di salute entrambe le persone soccorse. Presenti anche i volontari del Soccorso Alpino.