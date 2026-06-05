Ryanair: “Voli da Forlì per Cagliari e Londra alle tariffe più basse d’Europa”

Ryanair in settimana ha inaugurato il decollo dei primi voli delle nuove rotte estive 2026 da Forlì a Cagliari, avvenuto lunedì 1° giugno, e da Forlì a Londra Stansted, partito mercoledì 3 giugno. La compagnia opererà 3 voli settimanali per Cagliari e 2 voli settimanali per Londra Stansted, “offrendo ai passeggeri italiani ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa”.

Jade Kirwan, Director of Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver inaugurato questa settimana i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Forlì verso Cagliari e Londra Stansted, con decine di passeggeri Ryanair a bordo. La rotta per Cagliari sarà operata 3 volte a settimana, mentre quella per Londra Stansted sarà operata 2 volte a settimana, rafforzando ulteriormente il già ampio operativo estivo 2026 di Ryanair e offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa”.