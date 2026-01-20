Rugby in carrozzina, al Pattinodromo di Forlì la prima Coppa Romagna

Velocità, strategia, scontri fisici e una condizione atletica da professionisti. Il rugby in carrozzina è una disciplina paralimpica, completa e spettacolare, che il 24 e 25 gennaio arriverà a Forlì con la prima Coppa Romagna. Al Pattinodromo di via Ribolle si sfideranno le quattro migliori squadre nazionali, con una sessantina di atleti (l’80% dei quali in nazionale), pronti a dimostrare che il vero sport non conosce barriere. A contendersi il titolo saranno Asd Padova Rugby, Mastini Cangrandi Verona, 4Cats Vicenza e Dragons Milano, in una competizione che si preannuncia avvincente e di altissimo livello tecnico. Non si tratta, però, di un semplice torneo. Dietro la prima Coppa Romagna c’è una storia di passione, amore e integrazione. L’idea nasce da Sonia Guariglia, forlivese e arbitro di rugby in carrozzina, la cui passione per questa disciplina è sbocciata grazie a Giuseppe Testa, atleta di rugby in carrozzina e suo compagno di vita.

«L’idea è quella di portare questa disciplina nella mia terra d’origine - spiega Guariglia -. Doveva essere una semplice amichevole, invece ha portato alla nascita di un torneo che vorrei, nei prossimi anni, giungesse nelle altre città romagnole. Il mio sogno è che nasca una squadra anche in Romagna: questo è uno sport che dà molte possibilità a chi ha disabilità gravi». L’evento, organizzato da “Furlè Iron Wheels”, con il patrocinio del Comune di Forlì, Fispes e Uisp, si inserisce perfettamente nelle attività di Forlì-Cesena capitale della Cultura, dove lo sport diventa strumento di coesione sociale e abbattimento delle barriere.

Nato in Canada negli anni ’70 per atleti con tetraplegia o gravi disabilità motorie, il rugby in carrozzina è uno sport paralimpico dove il contatto fisico è essenziale e la strategia regna sovrana. «Si tratta di una disciplina che permette ai ragazzi con tetraplegia di giocare - racconta Giuseppe Testa, capitano della squadra “Mastini Cangrandi” - . Si gioca in un campo da basket ma dal rugby prende sia gli scontri così come lo spirito di non mollare mai. Si lotta per ogni centimetro, fino alla fine». La due giorni di gare si aprirà sabato 24 gennaio alle 11.30 con il primo incontro tra Mastini Cangrandi e Padova. Seguiranno Dragons Milano contro 4Cats alle 13.30 e 4Cats contro Mastini alle 15.30. Gli incontri di sabato si concluderanno alle 17. Domenica 25 gennaio le sfide riprenderanno alle 9, con la finalissima in programma alle 14. Ogni giornata prevede tre partite che terranno il pubblico col fiato sospeso. «Questo non è solo un torneo ma il risultato del lavoro fatto fino qui - ha commentato l’assessore allo Sport , Kevin Bravi -, che dimostra che stiamo andando nella strada giusta». L’ingresso è libero.