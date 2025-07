Il suo curriculum, oltre alla laurea in Giurisprudenza nel 2002 e a un master, entrambi conseguiti all’Università di Bologna, include studi di “Programma Blockchain Strategy” a Oxford, in Gran Bretagna, nel 2022.

Bombardi, quando ha deciso di voltare pagina e per quale motivo?

«Mi sono trasferito a Dubai nel 2019 perché cercavo un contesto internazionale in cui l’innovazione fosse supportata da una regolamentazione chiara. Quando Dubai ha lanciato Vara, la prima autorità dedicata agli asset virtuali, ho colto l’occasione ideale per unire le mie competenze tecniche all’obiettivo di creare norme sicure e pratiche».

«Per la rapidità nelle decisioni strategiche e la capacità di attrarre talenti globali. Qui si sperimentano progetti pilota in mobilità aerea, blockchain (un registro digitale condiviso e immutabile che registra le transazioni in modo sicuro e trasparente, ndr), energie rinnovabili e intelligenza artificiale che altrove richiederebbero anni. In breve, questo Paese collauda oggi ciò che molti Paesi adotteranno domani».