Rovinosa caduta in bici al monte Paolo: 62enne trasportato in elicottero all’ospedale di Forlì

Una squadra di nove tecnici della stazione monte Falco è intervenuta per soccorrere un uomo che a seguito di una caduta con la bici ha riportato un importante trauma toracico. L’incidente è accaduto sabato pomeriggio: il 62enne stava scendendo in bici da monte Paolo in direzione Santa Lucia quando ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

La centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, dell’elisoccorso e dell’ambulanza di San Casciano: i tecnici della stazione monte Falco, non senza difficoltà per le cattive condizioni delle strade a seguito delle ultime alluvioni, sono riusciti con i loro mezzi fuoristrada a raggiungere l’infortunato. EliRavenna ha primariamente sbarcato il tecnico di elisoccorso del Cnsas, medico ed infermiere che, aiutati dai tecnici della monte Falco, hanno stabilizzato e imbarellato il paziente che per la gravità del trauma è stato ulteriormente trattato per difficoltà respiratorie. Successivamente gli operatori del Soccorso Alpino hanno messo in sicurezza l’area per permettere all’elisoccorso di caricare a bordo il paziente e l’equipaggio per dirigersi infine all’ospedale di Forlì.