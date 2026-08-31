Romagna-Toscana, in 2.500 alla Fiera sui Poggi al passo del Muraglione

Un grande happening a 954 metri di altitudine con l’orizzonte che spazia fino a Montefalco e al Falterona. Su questo vasto altopiano, dal mattino al tramonto, si è svolta la Fiera sui Poggi, punto di congiunzione per tre comuni confinanti, San Godenzo in provincia di Firenze, Premilcuore e Portico sul versante romagnolo. Trenta bancarelle fra espositori con prodotti artigianali e del territorio come miele e formaggi, gastronomia con specialità tipiche dell’alto appennino con in prima linea le Pro Loco di Portico di Romagna, San Benedetto in Alpe, Premilcuore e San Godenzo, oltre ad alcuni privati. Nell’arco della giornata quasi 2500 visitatori hanno percorso il chilometro di strada sterrata ai margini della Ss 67 per raggiungere il pianoro per quella che a detta di molti presenti è stata l’edizione più partecipata degli ultimi anni.

«Il nostro è un tentativo di riportare la vecchia Romagna Toscana a quello che era, una comunità che coltiva molte tradizioni comuni, riscoperte con una visione più moderna ed aggiornata – ha detto la vice sindaca di San Godenzo Francesca Oliva». Ad allietare i partecipanti, sparsi all’ombra della boscaglia in cerca di refrigerio mentre altri incuranti del caldo hanno sfidato il sole di mezzogiorno, la cornamusa di Vincenzo Dall’Arno e la banda musicale di Portico. «Da cinque anni questo appuntamento è stato ripristinato – ha aggiunto Maurizio Monti sindaco di Portico – ed ogni edizione evidenzia riscontri sempre più positivi e quindi è auspicabile che queste tradizioni trovino una loro continuità nel tempo in quanto conferiscono visibilità ai tre comuni dell’appennino».

La Fiera sui Poggi affonda le sue radici nella transumanza e nel commercio del bestiame di cui nell’attuale rievocazione ben poco è rimasto. Quello inalterato è l’incontro fra le comunità di due regioni e tre comuni confinanti con la mutazione di genere che ha portato la Fiera sui Poggi a diventare una festa delle tradizioni rurali arricchita da spettacoli e attività per le famiglie.

«Il patto di Amicizia che unisce i tre comuni – sottolinea il sindaco di Premilcuore Sauro Baruffi – si rafforza di anno in anno sostanziandosi in alcune collaborazioni che riguardano i convergenti interessi sul Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi mentre fra Premilcuore e San Godenzo è nata una nuova collaborazione perché entrambi abbiamo Cooperative di Comunità molto attive».