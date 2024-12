Previsioni confermate e la Romagna si avvicina al Natale con l’Appennino imbiancato. Come riporta Emilia-Romagna Meteo, precipitazioni sono in atto alle ore 5:50 sulla fascia costiera e in Romagna con fenomeni più consistenti tra forlivese, cesenate e riminese. Segnalata neve sopra i 300 metri circa ma durante i fenomeni più intensi la quota neve potrebbe raggiungere i 100 metri.