Romagna, il Soccorso Alpino ritrova madre e figlio di 8 anni che si erano smarriti sull’Appennino forlivese

Ritrovati la madre e il figlio di 8 anni che nella serata di lunedì 21 luglio 2025 avevano smarrito il sentiero nel comune di San Benedetto in Alpe. Una squadra della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna li ha ritrovati non lontano dal sentiero 427 che dall’abitato di Bocconi porta a San Benedetto in Alpe.

I due, italiani ma residenti a Parigi, stavano percorrendo il sentiero quando, giunti non distante dell’abitato di San Benedetto, si sono trovati il sentiero delimitato da un filo elettrico: per evitarlo si sono allontanati dalla traccia perdendo però l’orientamento. La madre preoccupata, per il buio e la perdita di orientamento, si è messa in contatto con amici che li attendevano e questi hanno allertato il 112 che ha messo in moto la catena dei soccorsi. Attivati dalla Centrale Operativa del 118 circa alle ore 21:40, i tecnici del Soccorso Alpino sono celermente giunti sul posto e senza difficoltà hanno trovato la famiglia. Madre e figlio, privi di problematiche sanitarie, sono stati accompagnati ripidamente all’abitato di Bocconi.