Rocca San Casciano, torna la festa dei falò

Tutto è pronto a Rocca San Casciano per l’appuntamento più infuocato dell’anno. Sabato e domenica il borgo romagnolo si trasforma nel palcoscenico di una sfida secolare: la Festa del Falò. I rioni Borgo e Mercato sono pronti a darsi battaglia tra fiamme giganti, fuochi d’artificio e carri allegorici, richiamando migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia. Il momento clou scatterà sabato sera intorno alle 21, quando le sponde del fiume Montone si illumineranno a giorno. Qui, i due rioni daranno fuoco ai maestosi pagliai di ginestre (gli storici “spini”).

Non è solo uno spettacolo, ma una competizione tecnica studiata per mesi. Per la buona riuscita, infatti, si deve tenere conto di quanto rapidamente il fuoco avvolgerà la struttura, della potenza della fiamma e la precisione con cui il falò si consuma. L’accensione sarà preceduta, alle 18, dalla benedizione delle torce alla chiesa di Santa Maria delle Lacrime. Dopo la gara, lo spettacolo dei “botti” (i celebri fuochi d’artificio) e la conseguente sfilata dei carri allegorici dei due rioni (il Mercato ha scelto come filo conduttore la Cina, mentre il Borgo quello dell’America), la festa esploderà nelle piazze con musica fino a tarda notte con dj set con Radio Studio Delta; Industree Music Club & Chateau Club e ControSensoclub. «Il pubblico non rimarrà deluso, saranno due giorni di festa – dice il presidente del rione Mercato, Matteo Mancini –. Complice il meteo, ci aspettiamo l’arrivo di molte persone, come accade ogni anno per questo tradizionale appuntamento. Per la buona riuscita dell’evento, inoltre, sono impiegati oltre 100 volontari. Fervono gli ultimi preparativi, in attesa della sfida, che negli ultimi due anni è stata vinta dal Mercato».

La festa prosegue anche domenica. Dalle 11 riaprono gli stand gastronomici. Il pomeriggio sarà dedicato alla creatività: alle 15 la premiazione del concorso “Disegna il Falò”, seguita dalla solenne sfilata dei carri allegorici. Il rione Mercato sfilerà alle 16, seguito dal rione Borgo alle 17. Non mancheranno le opzioni gastronomiche con un vero e proprio festival del cibo di strada diffuso in diverse aree della festa, con proposte per ogni esigenza alimentare. Resteranno inoltre aperti tutti i ristoranti e le trattorie di Rocca San Casciano. I biglietti d’ingresso sono acquistabili direttamente alle casse durante i giorni dell’evento: oggi 20 euro (ingresso gratuito per i minori di 14 anni); domani ingresso a offerta libera. Per chi vuole godersi la festa senza lo stress del parcheggio, è disponibile un servizio autobus dedicato con partenze da Forlì (zona McDonald’s) e Castrocaro (zona Bingo). Andata alle 18 e alle 19.30, ritorno alle 2 e alle 4. Prenotazione obbligatoria tramite messaggio Whatsapp al 393.9901714.