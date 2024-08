ROCCA SAN CASCIANO. Terremoto del 2023: approvato ordine del giorno della parlamentare Rosaria Tassinari

La Camera ha votato un ordine del giorno presentato dalla deputata forlivese, Rosaria Tassinari. In particolare, il Governo si impegna ad adottare i provvedimenti necessari alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 18 settembre 2023 e al sostegno delle popolazioni locali come accaduto per i sismi dell’Aquila e dell’Emilia. La parlamentare forlivese sollecita: «A distanza di tempo dal terremoto che ha interessato l’Appennino tosco-romagnolo, sono necessarie iniziative legislative in materia di ricostruzione post-sisma, anche al fine di non aggravare l’attuale situazione, poiché alcuni fabbricati gravemente lesionati sono direttamente adiacenti o aggettanti su aree pubbliche».