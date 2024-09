Rocca San Casciano, sopralluogo per la Ss67

«Sono tornato a Rocca San Casciano per ribadire l’impegno che tutto il Mit, a livello di strutture politiche e tecniche, sta portando avanti per il completamento dei lavori sulla Ss67 Tosco-Romagnola. Il Governo continua ad essere concretamente vicino alla popolazione duramente colpita dall’alluvione, come ha fatto sin dal primo giorno. Stiamo lavorando per velocizzare i cantieri, consapevoli dell’importanza strategica della Ss67, con l’obiettivo di completare i principali interventi entro il 2024». Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante a margine del sopralluogo che ieri mattina ha effettuato sui cantieri della Ss67 con la deputata Rosaria Tassinari, il Responsabile della Struttura regionale di Anas, Aldo Castellari, e i dirigenti della società. A margine della visita, il Sottosegretario ha incontrato anche i sindaci del territorio. «Sulla Ss67 abbiamo attivato interventi per 12,5 milioni di euro – aggiunge Ferrante – per ripristinare la viabilità, migliorare le condizioni di percorribilità e ridurre progressivamente le limitazioni imposte per la messa in sicurezza».