Rocca San Casciano, nuovo parco “Cappelli” FOTOGALLERY

Recentemente si sono conclusi i lavori al parco Carlo Alberto Cappelli di Rocca San Casciano, finalizzati a migliorare l’accessibilità, la visitabilità e l’utilizzo di spazi esterni già esistenti dell’area verde pubblica del paese della vallata del Montone. E’ stata infatti realizzata la nuova cancellata, che ha comportato due tipologie di lavorazione, una per le opere in ferro e una per quelle murarie che hanno previsto anche la realizzazione in muratura di un rettangolo in calcestruzzo resinato che contiene l’iscrizione in ferro del parco stesso. All’interno dell’area verde è presente anche un piccolo impianto sportivo, con un campo da calcetto e uno da tennis, nonché servizi igienici e spogliatoi. “I ‘campetti sono molto utilizzati perché si trovano nel centro del paese e sono accessibili da tutti - spiega il sindaco di Rocca San Casciano, Marco Valenti -. La lavorazione per la messa in opera del nuovo manto ha comportato la rimozione del vecchio e l’inserimento del nuovo. L’intervento di riqualificazione, inoltre, ha comportato la sostituzione dei giochi per bambini, ora a norma di legge, e la manutenzione di alcuni giochi esistenti che potevano essere mantenuti. Per quanto riguarda la piscina comunale, invece, è stato possibile dotarla di un sollevatore mobile motorizzato per garantire l’accesso in acqua anche a persone con disabilità motoria”. Insomma, l’area del parco urbano di Rocca San Casciano è stata valorizzata ulteriormente in quanto caratterizzata da essenze arboree autoctone consolidate dove trovano spazio percorsi ben pavimentati con piccole area sosta per la convivialità, un’area gioco bimbi, un piccolo impianto sportivo composta da campo da tennis e campo da calcetto per ragazzi e adolescenti, e attraverso una passerella posta sul fosso di San Antonio si arriva alla piscina comunale, ad oggi l’ unica nella vallata del Montone. Tutto ciò è stato possibile grazie ai fondi stanziati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì tramite il bando di distretto 2022-2023. “Il parco è stato ri-progettato per dare la giusta visibilità a tutti quegli interventi inseriti nel progetto “soffio d’inclusività” - conclude il primo cittadino -. Tutti lavori che hanno reso l’area verde Carlo Alberto Cappelli un parco pubblico unico nel suo genere dove confluiscono più elementi che vanno ad accogliere le esigenze di tutte le generazioni della comunità rocchigiana: dai bambini agli adolescenti fino ad arrivare all’età matura. Non solo, il progetto ha dato nuovo impulso agli spazi aperti esistenti dando così la possibilità di utilizzarli al meglio da tutti i fruitori”.