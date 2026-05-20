Rocca San Casciano, la Fiom Cgil scende in piazza per i lavoratori della Bipres

La Fiom Cgil di Forlì-Cesena scende in piazza a sostegno dei lavoratori Bipres. Per venerdì 22 maggio alle 10 è stata organizzata un’iniziativa pubblica in piazza Tassinari a Rocca San Casciano per denunciare la situazione che coinvolge gli stabilimenti di Rocca e Portico di Romagna, al centro di una difficile vertenza occupazionale.

Secondo il sindacato, la decisione della curatela di non garantire tutele piene a tutte le lavoratrici e i lavoratori rappresenta una scelta «ingiusta e socialmente insostenibile». La Fiom sottolinea come, ancora una volta, il peso di una crisi aziendale venga scaricato sui dipendenti, che non hanno responsabilità nelle difficoltà economiche dell’impresa ma rischiano ora di perdere lavoro, reddito e prospettive future. La situazione, evidenzia il sindacato, non riguarda soltanto l’azienda ma l’intera Valle del Montone, territorio già fragile dal punto di vista economico e occupazionale. Per questo la Fiom chiede il coinvolgimento delle istituzioni, della Regione, degli enti locali, delle associazioni e delle forze sociali e politiche affinché si trovino soluzioni concrete per salvaguardare posti di lavoro e dignità dei lavoratori. “Bipres non è solo una vertenza aziendale, ma una questione sociale e territoriale”, ribadisce la Fiom, che invita tutta la cittadinanza a partecipare al presidio di venerdì per portare solidarietà ai dipendenti coinvolti. «Le lavoratrici e i lavoratori Bipres non devono restare soli. La Valle del Montone non si abbandona».