Rocca San Casciano, inaugurato il Conad City dopo la ristrutturazione

Ha riaperto oggi, giovedì 1 ottobre alle 8.30 dopo un’importante ristrutturazione il Conad City di via Marconi 11 a Rocca San Casciano. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Marco Valenti, l’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta e la consigliera comunale Tiziana Leo. Il parroco don Giovanni Amati ha benedetto i locali rinnovati. Visibilmente soddisfatti i soci Conad che gestiscono il negozio, Davide e Alessio Collini. La loro “Supermercato Rocca snc” dà lavoro a 16 persone.

L’orario continuato di apertura va dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19,30 e la domenica dalle 8,30 alle 12,30.