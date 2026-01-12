Rocca San Casciano, il progetto “Cambia vita” funziona: la popolazione cresce di 27 unità

Il progetto “Cambia vita” funziona e lo dimostrano i numeri. Per il Comune di Rocca San Casciano il 2025 si chiude con dati anagrafici eccezionali: 16 nuovi nati e una popolazione che cresce di 27 unità. Per ritrovare un numero di nascite così alto bisogna andare indietro di ben 17 anni. Sedici Perle che garantiranno il mantenimento dei servizi per l’infanzia nell’immediato futuro.

Nonostante questo dato estremamente positivo, il saldo naturale rimane negativo pari a ‒16 ed è difficile sperare di meglio in comuni con un’età media della popolazione così alta. Come successo negli ultimi anni è il saldo migratorio estremamente positivo a permettere un numero di abitanti in aumento.

Il 2025 è stato, per Rocca San Casciano, un anno molto complicato, sia dal punto di vista lavorativo, con gravi difficoltà per una delle maggiori imprese del territorio, sia dal punto di vista ambientale, con la Statale 67 ancora in precarie condizioni, eppure, a fronte di 61 emigrati sono state ben 104 le persone che hanno preso residenza nel nostro Comune ( 22 dall’estero e 82 da altri Comuni italiani ), un dato in tripla cifra mai registrato negli ultimi 25 anni.

Gli sforzi fatti negli ultimi anni per combattere lo spopolamento, in particolare con la nascita e lo sviluppo del progetto “Cambia Vita”, stanno dando risultati molto incoraggianti, addirittura superiori a quelli che era lecito sperare. In un contesto nel quale stanno emergendo sempre più le criticità del “vivere in città”, l’alta qualità della vita riscontrabile nelle piccole comunità, se affiancata da servizi di livello adeguato, può esercitare una forte attrazione per molte persone. Le manifestazioni di interesse raccolte dal progetto “Cambia Vita” sono arrivate da persone di ogni età e provenienti da ogni zona d’Italia, in alcuni casi anche dall’estero. Questi dati testimoniano un’inversione di tendenza; un numero sempre maggiore di nuovi abitanti provenienti dai centri urbani più grandi.