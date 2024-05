Rocca San Casciano: Elisa Deo candidata sindaco

Elisa Deo è ufficialmente candidata sindaca di Rocca San Casciano. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane è lei stessa a sciogliere le riserve. “Con il cuore pieno di gioia vi annuncio ufficialmente l’inizio di una nuova avventura : ho accettato la candidatura a sindaco di Rocca San Casciano per le elezioni dell’8 e 9 giugno. Non nego di aver provato orgoglio e soddisfazione quando ad inizio anno, persone da più comuni del territorio mi hanno chiesto la disponibilità ad impegnarmi in prima linea nelle amministrative. Non me lo aspettavo. Rocca è la mia seconda casa, una realtà che sento molto vicina, che conosco e frequento da sempre. Il mio rapporto col paese si basa su relazioni familiari - tanti zii e cugini con i quali c’è un legame profondo - e su una rete di amicizie cresciuta nel corso del tempo e delle esperienze condivise. Aver pensato a me significa fiducia nella mia persona e nelle capacità dimostrate in 15 anni di esperienza politica e amministrativa a più livelli istituzionali. Ho infatti ricoperto l’incarico di sindaco a Galeata per tre mandati, sono stata Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Consigliere Provinciale e Presidente della ex Comunità Montana. Quando mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi, non ho accettato subito, consapevole di cosa significhi fare il sindaco in un piccolo comune. Tuttavia, ho valutato attentamente la proposta: perché i comuni sono l’ultimo baluardo della democrazia e perché amo il territorio, ma soprattutto perché la richiesta è arrivata da cittadine e cittadini animati da spirito propositivo e costruttivo. Avrei accettato solo ed unicamente se avessi trovato persone disponibili ad affiancarmi in questo percorso, motivate, ben inserite nella comunità e soprattutto innamorate del paese e disposte ad impegnarsi per il bene comune. Sono orgogliosa di potermi presentare con una squadra formata da volti conosciuti in paese, ma al contempo nuovi in ambito amministrativo.

Una lista civica nata con cura e passione, senza preoccuparsi di strategie politiche, coinvolgendo persone capaci, oneste e con qualcosa di concreto da offrire: idee chiare e contributi fattivi”.