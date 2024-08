Rocca San Casciano, due giorni con “Io sto con la natura”

Due giornate dedicate al territorio e ai prodotti locali. Domani e domenica Rocca San Casciano sarà il teatro di “Io sto con la natura”, iniziativa organizzata dalle associazioni Tradizioni Acquacheta, Pro Rocca Asd e Cacciatori Rocca con il patrocinio del Comune di Rocca San Casciano, che vedrà divertimenti e appuntamenti per tutti i gusti: dalla gastronomia allo sport, dalla musica ai giochi e alle sfilate di cani con i loro amici umani.

Si parte domani alle 10 con l’escursione “Io sto con la natura trek”, organizzata da Enrico Lagh, guida ambientale escursionistica, un percorso di circa dieci chilometri - con pranzo al sacco - per ammirare i paesaggi dell’alta Val Montone (evento a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro oggi allo 0543.950146 oppure al 339.1569038).

Si proseguirà, nel pomeriggio, al Parco Gramsci, alle 17.30 con “In passerella con il mio migliore amico-cani in mostra”, divertente rassegna dove ognuno potrà sfilare insieme al proprio amico a quattro zampe e dove saranno premiati i primi dieci classificati. A seguire cena agli stand con fiorentina (prenotazione obbligatoria allo 0543.950146) e specialità romagnole a base di cacciagione. La serata sarà accompagnata dalla musica del gruppo “Hot Staff” (ingresso gratuito).

Si ripartirà domenica alle 8.30 quando si disputerà la gara di ricerca con i cani da tartufo e sarà presente lo spazio espositivo, curato dall’associazione Tradizioni Acquacheta, “Il lupo nel nostro territorio”. Per pranzo saranno attivi gli stand gastronomici con specialità a base di cacciagione. Nel pomeriggio educazione canina e spettacolo di agility dog e, alle 17.30, la competizione più spettacolare e attesa: “Gara del Boscaiolo – Trofeo Paolo Turchi” (iscrizione consigliata al 339.1569038). Per cena saranno nuovamente attivi gli stand gastronomici con tante specialità del nostro territorio accompagnati dalla musica de i “Nudi e Crudi”. Durante tutta la manifestazione: mercatino con prodotti tipici dell’Appennino, area giochi con gonfiabili per i più piccoli, trofeo di tiro a segno con armi ad aria compressa e dimostrazioni di tiro con l’arco.