Rocca San Casciano conta i danni

A Rocca San Casciano si allunga la lista dei danni provocata dalle piogge torrenziali del ciclone Boris. Due capannoni in cui erano custodite le attrezzature del Comune e la pesa pubblica sono finiti sott’acqua. «Abbiamo circa 1 metro e mezzo di acqua nei due capannoni dove tenevamo l’attrezzatura del Comune – spiega il sindaco, Marco Valenti –. Qui c’erano, ad esempio, gli strumenti per lo sfalcio dell’erba come i decespugliatori ma anche l’attrezzatura per le fiere, i pannelli elettrici e cose di questo genere».

L’amministrazione comunale sta cercando di fronteggiare anche i problemi di allagamento nella pesa pubblica. «Si trova in una parte della zona cittadina che è stata colpita maggiormente – prosegue il primo cittadino –. Sotto la pesa pubblica, infatti, si estende tutto il parco Gramsci all’interno del quale c’è l’area camper e dove organizziamo le feste. È una delle parti del paese più colpita dalla bomba d’acqua. Qui si è riversata una quantità di acqua e fango incredibile che temiamo possa aver compromesso la pesa pubblica nelle sue parti elettriche».

L’area accumulata proprio all’interno del parco, nelle ore dell’alluvione, minacciava anche una casa attigua che è stata fatta evacuare. «Tutta l’acqua – dice Valenti – è defluita all’interno del Gramsci e lì ha creato una sorta di lago dove l’acqua aveva raggiunto un’altezza di mezzo metro minacciando l’abitazione adiacente. Fortunatamente si è sfondato il muro parapetto in affaccio sul fiume e l’acqua è defluita completamente».

Una rottura che, nelle ore immediatamente successive, ha imposto la chiusura dell’area verde per motivi di sicurezza. Da ieri, è al lavoro il personale addetto alla pulizia dell’area circostante la Pesa pubblica e della strada provinciale Sp23. «Ci sono i mezzi della Provincia che da questa mattina (ieri mattina per chi legge, ndr) spalano fango di continuo perché devono liberare quella parte di strada, importante via di comunicazione da e per Rocca», conclude Valenti.