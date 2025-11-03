Rocca San Casciano, alla Bipres continua la sciopero

Alla Bipres di Rocca San Casciano e Portico di Romagna continua lo sciopero. Un “allentamento” della protesta e dei presidi è prevista solo nel caso in cui, prima del tavolo convocato in Regione venerdì prossimo, l’azienda paghi “almeno la mensilità di agosto” a tutti. I sindacati infatti accusano la proprietà di voler “pagare solo una parte dei lavoratori con una sola mensilità, discriminando chi ritiene non necessario”. Se non arriverà lo stipendio, manda a dire il sindacato, “la mobilitazione continuerà in maniera permanente”.

Intanto, “oltre 30 lavoratori hanno già presentato richiesta di pagamento delle tre mensilità non corrisposte”. E se la proprietà non si presenterà in Regione e non pagherà almeno agosto “la Fiom e i lavoratori procederanno già dalla settimana prossima con l’ingiunzione di pagamento nei confronti della Bipres”. Insomma, non saranno accettati “pagamenti selettivi o discriminatori” e “ogni tentativo di divisione tra i lavoratori verrà respinto con la forza della solidarietà e dell’unità”.

Intanto il sindacato annuncia che distribuirà “i primi fondi arrivati dai contributi di tutti coloro che hanno voluto dare una mano alle lavoratrici e ai lavoratori della Bipres”. E che continuerà a raccogliere versamenti e donazioni “da parte di chiunque voglia portare sostegno e conforto alle famiglie Bipres, tramite il seguente Iban: IT24B 0306 90960 61000 00409030 Intestato a Fiom-Cgil di Forlì-Cesena Causale: Presidio Bipres”