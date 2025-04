Rocca, la Fraternita di Misericordia piange il suo governatore

Un grave lutto ha colpito la comunità rocchigiana con l’improvvisa scomparsa a 72 anni di Giovanni Lukaszczyk volontario a tutto tondo, attuale Governatore (presidente) della Fraternita di Misericordia. È successo venerdì mattina e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi portati dall’ambulanza su cui tante volte era salito per aiutare gli altri.

Dipendente della Cassa Rurale di Forlì (ora Bcc), attualmente in pensione, Giovanni Lukaszczyk ha svolto un’intensa attività in vari settori della vita associativa di Rocca. Sposato con Carmela e zio dell’ex sindaca di Premilcuore Ursula Valmori, aveva rivestito la carica di presidente della Pro loco. Nel tempo libero, invece, apprezzava la quotidianità dell’Appennino dedicandosi alla raccolta di funghi e tartufi. Le esequie lunedì pomeriggio alle 15 partendo dalla casa del defunto, dove la salma è stata composta, per la chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Lacrime.