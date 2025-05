Rocca, il progetto “Cambia vita” diventa un film

Il progetto “Cambia vita”, nato nel 2020 con l’obiettivo di provare ad intercettare da tutte le parti d’Italia persone interessate a trasferirsi e abitare a Rocca San Casciano, diventerà un film. In particolare un cortometraggio, le cui riprese inizieranno verosimilmente a metà giugno in paese. «L’idea ci è venuta in mente qualche anno fa - spiega il vicesindaco, Raffaele Faccini -, quando abbiamo iniziato a pensare come promuovere il progetto. In sostanza si tratta di un cortometraggio, un racconto ispirato ad una storia vera. Quando “Cambia vita” è partito sembrava parlassimo di fantascienza, invece è stato un successo e ci hanno chiamato moltissime persone interessate, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta». Le riprese partiranno a metà giugno e la pellicola sarà interamente girata, ad eccezione di qualche scena, proprio a Rocca San Casciano. La regia è affidata ad Ettore Zito, mentre uno degli attori sarà Luca Maggiore. «Ci è stato consigliato di affidarci a professionisti per interpretare i ruoli principali – prosegue il vicesindaco –, mentre dalla prossima settimana saranno aperti i casting rivolti ai nostri cittadini per quanto riguarda le comparse».

L’iniziativa, infatti, sarà presentata ufficialmente sabato alle 11 nel teatro di Rocca San Casciano, dove a introdurre la presentazione del film sarà Vincenzo Bongiorno, uno degli ideatori del progetto. A distanza di cinque anni, “Cambia vita” continua a portare nuovi residenti nel paese, consentendo al piccolo borgo della valle del Montone di ripopolarsi. «Siamo convinti che vivere in un paese di collina-montagna sia una risorsa da riscoprire - conclude Faccini -. Lo scopo continua ad essere quello di affrontare il tema della demografia nei comuni montani, da un punto di vista positivo e propositivo. I risultati ottenuti dal progetto “Cambia vita” nei primi cinque anni di attività hanno dimostrato che è una strada percorribile, che sta portando risultati concreti. La tendenza si è invertita e la popolazione è tornata a crescere, Rocca San Casciano è tornata ad avere oltre 1.800 abitanti. Sono stati sfatati molti miti». Dall’avvio del progetto hanno preso residenza a Rocca 16 famiglie, per un totale di 46 persone: 12 famiglie hanno acquistato casa, le altre sono in affitto.