Ripartono le scuole: la Polizia Locale di Forlì e Castrocaro in prima linea per la sicurezza

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, dal prossimo lunedì 16 settembre, la Polizia Locale di Forlì e di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ha approntato un piano di presidio alle scuole finalizzato a garantire la massima sicurezza stradale in prossimità dei vari plessi scolastici.

Anche 7 “Nonni Vigili” a Forlì

Nella città di Forlì gli agenti saranno impegnati in 18 servizi quotidiani e, oltre a questo, ci si avvarrà della presenza di 7 volenterosi “ Nonni Vigili “ che saranno a servizio di altrettante scuole. Identici presidi anche per le scuole di Castrocaro Terme e Terra del Sole ove, anche per queste, ci sarà il supporto dei volontari degli “Assistenti Civici” locali. La Polizia Locale, per voce del Comandante Festari e del Vicecomandante Gualtieri, ringrazia tutti i “Nonni Vigili” di Forlì e gli “Assistenti Civici di Castrocaro Terme e Terra del Sole” per la disponibilità e per l’impegno profuso a favore della collettività. Il tema della sicurezza stradale, costituisce da sempre uno tra gli obiettivi principali perseguiti dalla Polizia Locale, in particolare l’attenzione viene posta a tutela delle cosiddette utenze deboli, quali i ciclisti e i pedoni ed in questo caso verso i giovani studenti.

Un progetto di educazione stradale

Proprio ai giovani sono rivolti anche diversi progetti di educazione stradale. Nel mese di ottobre partirà anche la 12° edizione del progetto di educazione stradale denominato “IES – Insieme per la sicurezza stradale”, che interesserà oltre 1200 studenti delle prime medie dei nove Istituti Comprensivi di Forlì, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola e Rocca San Casciano. Promotori principali del progetto, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena, l’Automobile Club di Forlì-Cesena e il Corpo di Polizia Locale del Comune di Forlì.