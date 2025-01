Ricerche per un 79enne che non è tornato a casa

Sono in corso le ricerche di un uomo di 79 anni che non ha fatto rientro a casa. L’anziano si sarebbe allontanato dal centro del paese di Rocca San Casciano tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio. Sono stati subito attivati i Carabinieri e a seguito la Prefettura ha aperto il protocollo ricerca. Nella ricerca sono coinvolte 3 squadre della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna i cui tecnici, in supporto ai Carabinieri e Vigili del Fuoco, hanno compiuto perlustrazioni su strade primarie, secondarie, parchi urbani e nell’alveo del fiume Montone.