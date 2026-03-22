Referendum, l’affluenza alle 12. Imola oltre il 21 per cento, Ravenna e Forlì-Cesena sfiorano il 20. Rimini non raggiunge il 18

Alle ore 12 a Imola si è recato alle urne il 21,87 per cento degli aventi diritto.

Nella provincia di Ravenna, l’affluenza complessiva registrata a mezzogiorno è del 19,46%. Il comune che ha fatto registrare la partecipazione più alta è Alfonsine, con ben il 23,67% di votanti. All’estremo opposto troviamo invece il comune di Casola Valsenio, che segna l’affluenza più bassa del territorio provinciale fermandosi al 15,51%.

Nella provincia di Forlì-Cesena, l’affluenza media rilevata alle ore 12:00 è stata del 19,21%. Il picco di partecipazione più alto tra i comuni del territorio si è registrato a Montiano, con il 21,88% dei cittadini che si sono già recati alle urne. Il comune con l’affluenza più bassa è invece Dovadola, dove la percentuale di votanti si ferma al 13,39%.

A mezzogiorno, l’affluenza media registrata in tutta la provincia di Rimini si attesta al 17,47%. Tra i vari comuni del territorio, si segnalano differenze marcate nella partecipazione al voto: il comune con la maggiore affluenza è Maiolo, dove ha già votato il 27,19% degli aventi diritto. Maglia nera, invece, per Pennabilli, che fa registrare il dato più basso della provincia con un’affluenza del 12,8%.