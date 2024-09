Rapine a mano armata a Forlì: due arresti VIDEO

Ieri la Polizia di Stato, in un’operazione congiunta tra Forlì e Catania, ha arrestato il rapinatore e il complice che, nel pomeriggio del 19 agosto, avevano messo a segno due rapine nel cuore di Forlì a danno di una gelateria e di una piadineria. Travisato ed armato di pistola, un uomo aveva fatto irruzione nei locali, a breve intervallo di tempo, ed aveva sottratto complessivamente 3.000 euro in contanti. Agli arresti è finito anche il “palo”, il complice che ha accompagnato il rapinatore nei pressi della gelateria e piadineria, attendendolo in auto per poi darsi alla fuga, e gli ha fornito alloggio e riparo subito dopo le rapine.

Testimonianze e visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno consentito agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Forlì, mirabilmente coordinati dalla Procura della Repubblica, di individuare i responsabili e raccogliere importanti elementi probatori a loro carico.

L’analisi dei filmati delle telecamere

Dopo aver visionato decine e decine di telecamere, l’occhio attento degli inquirenti si è concentrato su un’autovettura che era presente nelle vicinanze di entrambi gli esercizi pubblici; da quella stessa autovettura qualche giorno dopo la rapina è stato notato scendere un passeggero che è stato accompagnato alla stazione dei treni. Le caratteristiche dell’uomo corrispondevano proprio a quelle del rapinatore.

La persona invece che aveva la disponibilità dell’autovettura è nota agli investigatori per i suoi trascorsi criminali, sul cui conto pesano già condanne definitive per reati di stampo mafioso, omicidio e contro il patrimonio. E’ stata quindi effettuata una perquisizione domiciliare nella sua abitazione e, nell’occasione, è stata effettuata anche una perquisizione informatica. Decisivo è stato il sequestro dell’impianto di video sorveglianza dell’abitazione da dove si nota distintamente che il rapinatore c.d. “trasfertista” era stato ospitato proprio in quella casa il tempo necessario per compiere le rapine.

Sono stati raccolti ulteriori elementi che hanno poi consentito al Giudice per le indagini preliminari di accogliere le tesi degli inquirenti ed emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli arresti sono stati effettuati a Forlì ed a Catania. L’autore materiale delle rapine, di fatto irreperibile, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Catania in stazione, appena è sceso dal treno. Contestualmente la Squadra Mobile di Forlì ha arrestato il complice e basista. Entrambi si trovano ora in carcere.

“Sono molto orgoglioso – si legge in una nota del Questore - del lavoro svolto dagli investigatori della Squadra Mobile, di cui testimonio acume, impegno e grande dedizione. Un ringraziamento particolare rivolgo al Procuratore della Repubblica titolare del procedimento, per la mirabile attività di coordinamento e di indirizzo e il costante supporto fornito nel corso delle indagini. Tale sinergia ha consentito di individuare con grande tempestività gli autori delle rapine” . “eventi criminosi che avevano destato legittima preoccupazione nella cittadinanza. E’ stata data una “risposta” immediata che dimostra l’impegno delle Forze dell’Ordine nel preservare la sicurezza del nostro territorio.”

A sua volta il Procuratore non ha mancato di complimentarsi con la Squadra Mobile “per le indagini e l’acquisizione di fonti di prova, nonché per la pronta reazione ad un fenomeno criminale represso sul nascere”