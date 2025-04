Quando il vescovo di Forlì regalò a Papa Francesco la maglietta “Tin Bota Romagna”

“Ho ricordato a Papa Francesco la forza dei forlivesi e dei romagnoli durante l’alluvione del maggio 2023. Il 28 febbraio 2024 il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza si recò a Roma insieme a tutti gli altri vescovi italiani, impegnati nella visita ad limina al pontefice

Nel corso dell’udienza generale, il vescovo Corazza salutò il pontefice, regalandogli una maglietta con la scritta “Tin Bota, Romagna”. L’espressione dialettale che sintetizzava nel migliore dei modi la voglia di un’intera regione di ritornare alla normalità dopo la tragedia dell’alluvione. “Il papa - ricorda il vescovo Livio - ha ringraziato per la testimonianza resa”. All’udienza era presente anche un bel gruppo di fedeli, giunti il giorno prima a Roma in pullman e guidati da Mariella Leoni, direttrice dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del turismo, pellegrinaggi e tempo libero e da don Enrico Casadio, vicario episcopale e parroco di Meldola.