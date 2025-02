Qualità dell’aria, Forlì festeggia i dati di Legambiente: “Premiati gli sforzi per ridurre le emissioni”

Grazie a una serie di diffusi interventi promossi dall’amministrazione comunale, Forlì è tra le migliori città d’Italia in termini di rispetto dei parametri europei sull’inquinamento atmosferico. A certificare questo importante risultato è l’ultima edizione del dossier “Mall’Aria” di Legambiente, secondo il quale 25 capoluoghi di provincia su 98 hanno sforato nel 2024 i limiti di legge in termini PM10, per oltre 35 giorni l’anno. “Nel 2024, nelle due stazioni di monitoraggio cittadine ci sono stati superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10 pari a 20 (Parco della Resistenza) e 23 (viale Roma), ben al di sotto del tetto massimo di 35 giorni all’anno stabilito per legge” - dichiara l’assessore Giuseppe Petetta.

“In un Regione tra le più colpite del bacino padano, Forlì è in controtendenza - aggiunge l’assessore Petetta - negli ultimi anni abbiamo intrapreso e potenziato azioni e politiche strutturali volte a ridurre le emissioni in tutti i settori che sono corresponsabili dell’inquinamento atmosferico. Su tutte, abbiamo favorito la creazione di percorsi ciclo-pedonali che connettono in maniera semplice e sicura intere porzioni di città e di quartieri, abbiamo sollecitato il rispetto in tutto il territorio comunale delle temperature fino a un massimo di 19° nelle case, negli uffici e nelle attività commerciali e fino a un massimo di 17° C nelle attività industriali ed artigianali, con l’esclusione degli ospedali e delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive. Non solo, stiamo lavorando in stretta sinergia con Start Romagna per continuare a investire risorse importanti sul rinnovo del parco Bus, riducendo al minimo l’impatto ambientale del trasporto pubblico locale. I nostri uffici e tutti gli assessorati in maniera sinergica con le altre istituzioni compiono da anni un’opera di educazione, sensibilità e promozione delle buone pratiche ambientali nelle scuole e negli istituti del nostro territorio. L’insieme di queste politiche e interventi strutturali ci rende un punto di riferimento a livello regionale e nazionale nella lotta all’inquinamento atmosferico. Tutto questo ci proietta a pieni voti nel futuro e nei nuovi limiti per la tutela della qualità dell’aria stabiliti dal PAIR 2030, a cui il Comune di Forlì fa riferimento con rigore e grande senso di responsabilità.”